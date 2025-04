Tchad : secteur motocycle, pourquoi les commerçants vendent-ils des motos sans les accessoires ?

Les engins à deux roues inondent les marchés et les rues de la capitale N’Djamena. Les prix valent de l'or entre 800 000 à 900 000 FCFA. Mais force est de constater que ces engins sont vendus sans les accessoires notamment casques, rétroviseurs, gants de protection et bien d'autres.



Pourtant, ces motos importées d'Asie et autres contrées sont vendues et livrées avec tous les accessoires, y compris les casques et quelques instruments de réparations. Malheureusement, pour une question de plus de profit, les commerçants vendent sans les accessoires, ni de garantie de service de réparation pour un à deux mois.



Dans la quête de notre information, nous nous sommes rendus aux alentours du marché à mil, là où se retrouvent plusieurs magasins, proposant tous types et toutes marques d’engins à deux roues et les pièces de rechange, pour mieux comprendre le pourquoi les motos sont vendues à part leur casques et rétroviseurs.



Cependant, la plupart des commerçants n’acceptent pas de s’exprimer sur ce sujet. Mais selon un jeune, Habib, qui faisait l'emballage des motos, "depuis des années, les engins à deux roues sont montés sur place et sur la caisse de la moto, avant assemblage il se trouve beaucoup de choses, casques, rétroviseurs, pneus, chambre à air, pour ne citer que ceux-là.



Mais il se cache beaucoup de choses à cause d'intérêt ", a-t-il relaté. Toutefois, pour remédier à cette situation, les autorités doivent imposer la vente des engins à deux roues neuves, avec les accessoires comme casques et rétroviseurs.