Tchad : sécurité au Kanem, le gouverneur appelle à une collaboration renforcée

Le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï a présidé ce lundi, la réunion hebdomadaire de sécurité avec les responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les responsables religieux, traditionnels, les autorités locales et judiciaires.



Sous la présidence du premier magistrat de la province, la situation sécuritaire de la semaine écoulée a été passée en revue par les responsables des forces de défense et de sécurité. À l'issue des échanges, le gouverneur s'est dit satisfait de la situation sécuritaire dans la province, remerciant les forces de l'ordre, et l'ensemble des acteurs concernés pour leur travail remarquable.



Lors des discussions, la question de la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que les problèmes de vols, ont été abordées. La question des feux de brousse n'est pas non plus restée en marge des échanges. Face à ces défis, le gouverneur a exhorté une collaboration renforcée entre les différents services, afin de prévenir et de contrecarrer tous les actes illégaux.



« La sécurité de notre population est une priorité. Je salue l'engagement de nos forces de l'ordre, et je compte sur une mobilisation accrue de tous les acteurs pour maintenir un environnement serein dans la province du Kanem », a déclaré le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï.