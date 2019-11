Tchad : selon l'AJPDET, les sacrifices ont eu lieu "à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas"

Le président de l'Action des Jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahdi Abderamane, a indiqué samedi, au cours d'un point de presse, qu'en "cette période de crise économique et financière que traverse de plein fouet le pays, le président de la République a fait intégrer plus de 473 jeunes à la fonction publique". Selon lui, "il faut saluer cette initiative salvatrice du chef de l'État. La jeunesse tchadienne félicite le chef de l'État pour sa promesse d'intégrer 20.000 jeunes à la fonction publique d'ici 2020".



Il a rappelé que son association "apporte toujours son soutien sans faille à Idriss Deby Itno qui veille nuit et jour à la recherche de la paix, la sécurité, l'unité et la concorde nationale entre les fils et filles du Tchad."



L'AJPDET célèbrera le troisième anniversaire de sa création, en même temps que le 29ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad qui aura lieu ce dimanche 1er décembre 2019.



"Cette journée de célébration de notre anniversaire coïncide si heureusement avec la commémoration du 29ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. Cette date fait la fierté de tout le peuple tchadien grâce à Idriss Deby Itno et ses compagnons de lutte qui se sont sacrifiés au prix de leur vie pour offrir au peuple tchadien la liberté et la démocratie à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, cette liberté qui nous offre l'occasion de fonder des organisations et mouvements des jeunes et femmes qui nous permettent de nous exprimer", a estimé Mahamat El-Mahdi Abderamane.



Selon le président de l'AJPDET, "toujours dans sa vision d'un Tchad émergent et prospère, le président de la République convoque toutes les couches socioprofessionnelles à des pourparlers. Il s'agit du forum national inclusif tenu du 19 au 27 mars 2019 à N'Djamena et la constitution du 4 mai 2018 qui consacre la 4ème République, fait la fierté de tous les tchadiens".



"Depuis le 10 octobre 2003, date par laquelle le pays est entrée dans le cercle des pays producteurs et exportateurs du pétrole, le pays amorce son développement socioéconomique à travers la construction des routes, des châteaux d'eau, des hôpitaux, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires et bien d'autres infrastructures du pays", a assuré Mahamat El-Mahdi Abderamane.