Tchad : sensibilisation de 30 journalistes sur la transhumance et le commerce du bétail

Le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel phase 2 (PRAPS-2) a lancé ce lundi 7 octobre 2024, un atelier d’information et de sensibilisation sur la transhumance et les enjeux liés au commerce du bétail, au profit des 30 jours journalistes des médias de la presse écrite, de radios et de médias électroniques, dans la zone d’intervention du projet PRAPS-2 et de la capitale.



Cet atelier de sensibilisation se tient du 07 au 11 octobre 2024, à l’hôtel Miramar de Toukra. Cet atelier qui regroupera les acteurs des médias (presse écrite, presse en ligne, radio et télé), de la zone d’intervention du projet et de la capitale, a pour objectif de les informer et les sensibiliser sur les enjeux du pastoralisme.



Il permet également aux hommes de médias de faire connaître le pastoralisme, à travers ses enjeux et défis liés au traitement de l’information et de familiariser les journalistes avec les différents concepts en rapport avec le pastoralisme. Les journalistes seront en mesure, à l’issue de cet atelier, de contribuer à un meilleur traitement des informations relatives au pastoralisme dans les médias, et de promouvoir des cadres d’échanges et partenariat avec les acteurs des médias.



Le coordonnateur du projet PRAPS-2, Yacoub Ibrahim Djouma a indiqué que cet atelier vise à déconstruire les stéréotypes, les clichés et de faire connaître les enjeux et défis liés au pastoralisme. « Le pastoralisme et la transhumance sont des notions mal ou peu connues des médias qui doivent informer le public », a-t-il ajouté.



De ces échanges entre l’expert et les journalistes, découleront de nouvelles méthodes et stratégies pour une meilleure couverture médiatique des activités en lien avec le pastoralisme. Les journalistes participants devront être assez outillés pour contribuer, à travers leurs écrits, à limiter les conflits entre les éleveurs nomades et les populations.