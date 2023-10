Tchad : sensibilisation des jeunes à la promotion des droits de l'Homme à Abéché

L'amphithéâtre des droits de l'Université Adam Barka d'Abéché a servi de cadre à la sensibilisation, et aux échanges sur les droits de l'Homme, avec les jeunes de la ville.



Cette session visait à renforcer la promotion et l'éducation aux droits de l'Homme, à l'occasion du 75ème anniversaire du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme.



Dans son allocution, le représentant adjoint du HCDH, Delly Mawazo, a souligné que le Bureau pays du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, avait lancé une campagne d'un an, pour célébrer la Déclaration universelle des droits de l'Homme, son héritage, sa pertinence et le militantisme qu'elle inspire, sous le slogan « Dignité, liberté et justice pour tous ».



Cette session de sensibilisation et d'échanges vise à renforcer l'engagement des jeunes en faveur des droits de l'Homme, afin de relever les défis et de promouvoir les droits de l'Homme. Le délégué de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial du Ouaddaï,



Ousmane Hamdane Azib, a salué cette initiative et témoigné de la qualité de la collaboration entre les partenaires œuvrant pour la stabilité du Tchad.



Au cours de cette session, des représentants d'organisations telles que le Conseil national de la jeunesse du Tchad, la LTDH, et le HCDH, ont partagé leurs expériences avec les jeunes, lors des présentations respectives. Des activités telles que la projection d'un film documentaire sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme, des jeux de questions-réponses et des débats, ont enrichi cette session de sensibilisation.



Un jeu de questions-réponses, entre les institutions universitaires et les jeunes de la CNJT, a vu l'Université Adam Barka d'Abéché remporter la première place, suivie de l'IUSTA. Tous les participants ont reçu des petits cadeaux du représentant adjoint aux HCDH, Delly Mawazo.



La spécialiste nationale des droits de l'Homme aux HCDH, Deneram Mbayam Félicité, a exprimé sa gratitude envers tous les participants pour leur engagement dans la question des droits de l'Homme.