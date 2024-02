Tchad : sensibilisation des jeunes d'Ati à l'usage responsable des réseaux sociaux

La salle polyvalente du lycée, bondée, a vu certains élèves suivre l'événement depuis les fenêtres, preuve de l'intérêt suscité par cette première activité du Club RFI visant à promouvoir la culture franco-africaine et l'actualité.



Sous le thème 'Les enjeux de l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes', la conférence a bénéficié des interventions éclairées de deux panélistes : Alhafiz Mahamat Arabi, conseiller économique du gouverneur, et Ali Mahamadia, président des organisations de la société civile du Batha. Les discussions ont permis de soulever les défis liés à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les jeunes Tchadiens, encourageant une réflexion critique sur leurs pratiques en ligne.



Mahamat Djibrine Issa, président du Club RFI d'Ati, a souligné l'importance de choisir ce sujet, révélant une méconnaissance généralisée de l'utilité réelle des réseaux sociaux parmi les jeunes. Il a appelé à une utilisation responsable et mesurée de ces outils de communication, annonçant également que le Club RFI prévoit d'organiser d'autres activités culturelles pour sensibiliser et influencer positivement les comportements socio-éducatifs de la jeunesse d'Ati.