Tchad : sensibilisation réussie lors de la Journée mondiale du lavage des mains au Guéra

La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, en présence du chef du canton de Bidio, Brahim Rakib Taisso, de délégués de différents services, d'ONG, de projets et de programmes, ainsi que de la population de Sawa et des villages environnants. Les organisateurs ont également distribué des kits pour le lavage des mains à la population de Sawa.



Après le mot de bienvenue du chef du village de Sawa, Sa Majesté le chef du canton de Bidio, Brahim Rakib Taisso, a exprimé sa gratitude envers les ONG qui ont choisi son canton pour organiser cette cérémonie mondiale de lavage des mains.



Le délégué de l'eau et de l'assainissement, Adam Saboune Rahma, a souligné que la Journée mondiale du lavage des mains est une occasion de sensibilisation à l'échelle mondiale, visant à accroître la sensibilisation et la compréhension de l'importance du lavage des mains avec du savon, un moyen efficace et abordable de prévenir les maladies.



Dans son discours de lancement, le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, a rappelé que le Gouvernement du Tchad, par le biais du ministère de l'eau et de l'assainissement, accorde une importance capitale à la commémoration de cette journée célébrée dans plusieurs provinces du pays. Il a souligné que le lavage des mains est un geste simple, efficace et économique pour prévenir les maladies et sauver des vies, exhortant la population à penser davantage à la santé de tous.