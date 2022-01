Tchad : sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique à Abéché

La suite et la fin de la campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique, initiée par la sous-coordination nationale pour la paix et d’appui au Conseil Militaire de Transition (CMT) du Ouaddaï, ont lieu dans les différents arrondissements d´Abéché.



La dernière ligne droite de cette tournée s’est effectuée le 06 janvier 2022, au 6ème arrondissement de la commune d’Abéché, à travers une rencontre populaire ayant regroupé les chefs de quartiers et carrés de cet arrondissement.



L'objectif visé, à travers cette campagne de sensibilisation, est de véhiculer le message de paix et de vivre ensemble, en cette période de transition. L'occasion est bien indiquée, pour le représentant du délégué Mahamat Seid, de remercier les membres de la délégation, avant de réitéré sa disponibilité d´accompagner cette initiative. Le secrétaire général de la sous-coordination, Abdoulaye Hamid Daoud, a souligné que la préservation de la paix est l'affaire de tous, et il est du devoir de tout un chacun d´œuvrer dans ce sens.



Le coordinateur de la sous-coordination d´appui au Conseil Militaire de Transition dans le Ouaddaï, Mahamat Abdelrahim Chahata a invité les populations des arrondissements de la ville d’Abéché à véhiculer le message de paix, auprès de leurs familles et amis, afin que tout le monde cultive l´esprit de paix et du vivre ensemble.



Il faut noter que cette tournée a ciblé en grande partie, les chefs de quartiers et les femmes leaders, qui vont à leur tour, prendre le relais sur la sensibilisation pour la paix.