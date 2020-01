Tchad : sept jeunes sportifs iront se perfectionner en Espagne

Le secrétaire général du Comité olympique et sportif tchadien, Dr. Baba Ahmat Baba, a annoncé vendredi que sept jeunes sportifs tchadiens iront prochainement à Madrid, en Espagne, dans le cadre d'une formation.



Les jeunes sportifs sont âgés de 10 à 16 ans. Ils sont tous élèves de l’établissement scolaire Saint François Xavier de Toukra de N’Djaména et bénéficient d’une bourse sport études de formation de quatre ans à Madrid en Espagne.



Parmi eux figure quatre filles pour la gymnastique (Cécilia, Founaya, Anne marie et Achta), deux filles pour le karaté (Eliane et Deo gracia) et un garçon pour le football, Juste Youbabelle.



La formation entre dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le Comité nationale olympique du Tchad et celui de l’Espagne.



Durant quatre ans, les filles retenues pour la gymnastique seront préparées pour les qualifications des Jeux Olympiques Paris 2024.



"Le Comité nationale olympique tchadien a bien voulu commencer par le développement du sport à la base. Ce sont des jeunes, surtout des jeunes filles", a indiqué Dr. Baba Ahmat Baba.



Les jeunes sportifs ont été détectés grâce à la Fondation Ramon Grosso.