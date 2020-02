Tchad : session criminelle à l'Est, des peines de 5 ans à la prison à vie

La première session criminelle 2020 de la Cour d'appel d'Abéché a pris fin samedi dans la salle d'audience du Palais de justice de la ville.



Dans ses réquisitions, le procureur général près la Cour d'appel d'Abéché, Naoudingar Mathias, a relevé que la session criminelle de l'année 2020 s'est déroulée avec succès et sans incidents majeurs.



Il a ajouté qu'au cours de ces assises, la Cour a examiné l'ensemble des 29 dossiers inscrits au rôle.



Des peines allant de cinq ans à la prison à vie ont été prononcées par les juges, dont deux condamnations d'emprisonnement ferme de 5 ans, cinq condamnations à une peine d'emprisonnement de 10 ans, trois condamnations à 15 ans ferme d'emprisonnement, deux condamnations à 20 ans ferme, deux condamnations à 30 ans ferme et deux condamnations à la prison à vie, tandis que huit personnes ont été acquittées.



Le président de la Cour d'appel d'Abéché, Adoum Ousmane Nassour, s'est félicité du déroulement des travaux de la session criminelle.



Il a remercié les forces de sécurité, les magistrats, les jurés et les avocats pour la réussite de cette session criminelle.