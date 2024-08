Tchad : session de sensibilisation contre les abus sexuels à Bol

L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture(FAO), a organisé à Bol, une session de formation et de sensibilisation contre les exploitations et abus sexuels, à l'intention de son personnel et les partenaires de mise en œuvre et services techniques de l’Etat.



En effet, l’exploitation, les abus et harcèlements sexuels constituent une violation des droits fondamentaux, un sérieux problème de santé publique par l’ampleur, la fréquence et les conséquences qu’ils entraînent sur les survivantes. C'est pour y faire face que la FAO a organisé cette session de formation et de sensibilisation.



La chargée de communication de la FAO, Madjilem Estelle, a relevé que cette formation contribue au développement de matériels et outils qui vont servir au renforcement du système de prévention et de prise en charge des cas d'exploitation et abus sexuels et harcèlements sexuels, d'une part et d’autre part, d'atténuer les préjudices, respecter et honorer la dignité humaine.



« A travers cette formation sur la prévention aux EAS, nous sommes en train de mettre des garde-fous pour faire en sorte que chacun travaille correctement. Personne ne devrait profiter de sa position dominante pour exiger des faveurs sexuelles en échange de son service qui consiste à porter assistance aux vulnérables » a-t- elle déclaré.



Le chef d'antenne FAO au Lac, Nodjimadji Ngardigal, a apprécié à sa juste valeur cette formation qui est l’une des stratégies pour atténuer les risques de l'exploitation et abus sexuels sur terrain.



Il a exhorté les participants à suivre avec une attention particulière, les différentes présentations qui seront faites, et à participer activement à toutes les phases des travaux, de manière à tirer de riches enseignements.