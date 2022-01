Tchad : "si c'est la politique qui décide de maintenir Walia dans la pauvreté, rien ne sera comme avant !"

Dans nos précédentes parutions, nous avons annoncé que, de l'avis des leaders de l'association des jeunes pour le développement du 9ème arrondissement, "des individus mal intentionnés" voulaient "saboter" l'agence de voyage Tapy Express implantée à Walia.



Les responsables de ladite association semblent avoir raison aujourd'hui. "Sur instruction", le maire de la commune du 9ème arrondissement ayant accordé l'autorisation de la création de ladite agence de voyage vient de l'annuler, a dénoncé Madame Ketem née Djaldi Tina Mitta, représentante des femmes du marché de fortune de l'agence.



Madame Ketem de regretter un Walia dépourvu de structures socio-sanitaires et économiques à qui "la politique" fait obstacle à la survie d'une agence et des services connexes.



"Nous voulons savoir pourquoi on nous refuse d'ouvrir l'agence", s'interroge Madame Ketem avant d'annoncer la détermination de la population de la commune du 9ème à défendre l'implantation de Tapy Express.