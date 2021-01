Tchad : "si on faisait davantage de tests, on allait avoir des chiffres qui donnent le tournis"

" La situation est très claire. Depuis les cinq dernières semaines, particulièrement les deux dernières, la recrudescence du coronavirus dans notre pays est fulgurante. Rien que hier, nous avons recensé 44 cas positifs", a estimé lundi Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Le nombre de voyageurs (au départ) détectés positifs sur l'ensemble des cas rapportés dépasse les 60%. Par exemple, sur les chiffres d'hier, 33 cas positifs concernent essentiellement des tchadiens et tchadiennes "qui veulent voyager, qui se portent bien, qui n'ont aucun symptômes mais une fois les tests effectués, ils sont positifs", révèle le ministre.



"Vous imaginez la circulation du virus. Si on faisait davantage de tests, on allait avoir des chiffres qui vont donner le tournis. Cette situation est préoccupante et la santé de tout le monde est engagée", selon Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Les services sanitaires comptent à ce jour 389 malades sous traitement. Le nombre de tests quotidiens varie : 755 échantillons ont été analysés dimanche, 424 échantillons samedi et 282 échantillons vendredi, pour un total de 100 cas positifs. Sur ces trois jours cumulés, le taux de positivité est de 6,84%.