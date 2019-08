Tchad : signature d'un accord d’établissement d’Expertise France

Agence de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique, Expertise France est un acteur clé de la politique de développement française et européenne. L’agence conseille, forme et renforce les capacités des pays partenaires en matière de politiques publiques, en mobilisant le meilleur de l’expertise publique et des savoir-faire privés. Ses prestations combinent évaluation des besoins sur le terrain, conception de projets sur mesure, assistance technique, fourniture d’équipements et de services et supervision de réalisation d’infrastructures.



Présente au Tchad depuis 2006, Expertise France intervient essentiellement dans le secteur de la santé maternelle, néo-natale et infantile (projets PASST2 et MPACOS) et de la lutte contre les pandémies (Initiative 5%) sur financements français (Agence française de développement, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, MASS) et dans le cadre de l’appui à la Force conjointe du G5 Sahel (UE).



« Au-delà des différentes expertises de court terme mobilisées dans le cadre de ses différents projets, ce sont cinq experts techniques internationaux résidents d’Expertise France qui sont ou vont être déployés au Tchad dans les domaines de la langue française, de l’enseignement supérieur, de la comptabilité publique, du suivi de l’aide internationale ainsi que de la décentralisation et de la gouvernance locale », a indiqué l’Ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste.



La cérémonie a eu lieu au ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora en présence de Mme Achta Saleh Damane, secrétaire d’État, de l’ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, de directeurs du ministère et de représentants des partenaires techniques et financiers.



Le travail d’Expertise France au Tchad est effectué en étroite collaboration avec l’Ambassade de France, l’Agence française de développement et les autorités tchadiennes.