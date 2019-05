Tchad : signature d'une convention de 4,5 milliards FCFA pour renforcer la vaccination

Le Gouvernement tchadien et les fondations Aliko Dangoté et Bill & Melinda Gates ont procédé ce lundi 27 mai à la signature du protocole d'entente relative a la subvention de financement pour la vaccination de routine. Dans le cadre de l'accord, les provinces du Lac, du Kanem et de Hadjer Lamis vont bénéficier d'une subvention d'un montant total de 4 576 308 337 FCFA.



Ce financement vise a renforcer la vaccination de routine dans ces provinces à haut risque pour une période de cinq ans avec la possibilité de renouvellement de deux années supplémentaire. Il couvrir les sept principaux domaines suivants : la gouvernance, la recevabilité et la responsabilité ; les prestations, l'accès et l'utilisation des services ; la sécurité de vaccin, la chaine de froid et la logistique ; le contrôle, l'évaluation et la supervision formative ; la surveillance épidémiologique ; la formation et le développement des compétences ; et la mobilisation sociale et l'engagement de la communauté.



Le ministre de la Santé publique Aziz Mahamat Saleh a indiqué que la faible couverture vaccinale de routine des enfants au Tchad, estimée à 22%, a amené le Gouvernement à tenir en 2019 un forum national sur la vaccination de routine. Ce forum a recommandé l'implication de toutes les parties présentes pour atteindre une couverture de 90% d'enfants complètement vaccinés au niveau national et au moins 80% dans chaque district sanitaire d'ici 2021.



Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Santé publique doit mobiliser l'ensemble des acteurs sur la problématique de la vaccination de routine. La signature du protocole d'entente de collaboration avec deux fondations s'inscrit dans la synergie d'actions en vue de renforcer les activités vaccinales dans les trois provinces bénéficiaires, en cofinancement avec le Gouvernement.



Cette subvention permettra de renforcer significativement et de manière indirecte le système de santé de ces trois provinces concernées. Le choix de ces trois provinces bénéficiaires de la subvention se justifie par leur faible couverture vaccinale. Celle-ci est estimée à 20% pour le Kanem, a 16% pour le Hadjerlamis et a 12% pour le Lac.