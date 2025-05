Tchad : signature d'une convention de partenariat entre l'ONAPE et l'Université Emi-Koussi

Dans le cadre de ses activités, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a signé ce mercredi 28 mai 2025, une convention de partenariat avec l'Université Emi-Koussi. Cette convention a été signée entre le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou et le président de ladite Université, Dr Naïmo Djimabaye Gatro.



La cérémonie s'est déroulée au sein de la direction de l'ONAPE à Bololo. Le directeur de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou a souligné dans son allocution qu'après l'organisation du Forum national sur l'emploi, qui a regroupé plusieurs acteurs du secteur de l'emploi, et aussi le programme politique du chef de l'Etat qui met beaucoup plus l'accent sur la proximité des différents services, cette initiative a poussé l'ONAPE à installer des guichets dans les universités pour une certaine approche avec les étudiants, et de créer un pont entre les diplômés et le monde de travail.



A travers la nouvelle technologie, ces guichets auront pour rôle principal d'orienter les étudiants sur les notions de base, sur la connaissance du marché de l'emploi. II a ensuite exprimé sa gratitude à son partenaire, pour la vision commune dans le cadre d'accompagnement et d'insertion professionnelle, tout en rassurant son partenaire de sa volonté à travailler ensemble.



Prenant la parole, le président de l'Université Emi-Koussi, Dr Naïmo Djimabaye Gatro a salué cette initiative qui est le fruit d'un travail de collaboration, menée avec détermination entre les deux institutions. Au-delà de la transmission du savoir, l'Université Emi-Koussi inclut également la préparation à la vie active, au marché de l'emploi, et c'est à ce niveau que l'ONAPE apporte son expertise.



Le président de l'Université Emi-Koussi, a tenu à remercier l'équipe de l'ONAPE, pour son ouverture et son engagement. Il espère que cette coopération durable puisse produire des résultats concrets et visibles pour les jeunes. La signature de la convention de partenariat a mis un terme à la cérémonie.