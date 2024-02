Tchad : signature de partenaire entre le BNFT et la CCIAM

Ce 13 février 2024, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat, et le Bureau National du Fret Terrestre du Tchad, ont signés une convention de partenariat entre les deux institutions. Cet accord a eu lieu dans les locaux de la Chambre de commerce.



Le président du CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, dans son allocution souligne l'importance de cet accord. Il rappelle que ces deux institutions sont condamnées à travailler ensemble pour améliorer les conditions d'échange avec les pays transfrontaliers.



Cet accord permettra de maitriser le prix des transports au pays, et de discuter également avec les pays voisins. Saleh Youssouf Erda, le directeur général de BNFT, souligne que ce partenariat témoigne de la volonté des deux institutions à travailler ensemble et converger dans la même direction.



Cette convention vise à améliorer le transport de marchandises au Tchad. Le directeur général de BNFT réitère dans le même sillage que cette convention est le fruit de vision de ces deux institutions.