Tchad : six officiers élevés à des grades de général par décret

Au terme du décret n°1327/PR/MDPCDNSACVG/2020, les officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont élevés aux rangs et appellations de général de corps d'armée, général de division et général de brigade :



Au Grade de Général de Corps d'Armée :

• Général de Division ABADI SAIR FADOUL



Au Grade de Général de Division :

• Général de Brigade KHOUDAR MAHAMAT ACYL



Au Grade de Général de Brigade :

• Colonel NGARO AHIDJO AHMADOU

• Colonel HISSEIN DAKOU YAYA

• Colonel ARADA YOUSSOUF OUMAR

• Colonel ABDELKERIM IDRISS DEBY ITNO