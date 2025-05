Tchad : société, l'éducation traditionnelle au point mort

« Autrefois à Mbikou, à l'âge de 5 ans, les pères et les mères s’occupaient respectivement de leurs garçons et de leurs filles en vue de n’affaiblir la société ».



Lors d'un d'échange avec Almbaye Djekoman Ferdinand, un des jeunes gardiens du savoir de cette localité, ressortissant de Mbikou, dans le département de la Nya, se pronçait sur la question relative à l'éducation traditionnelle, qui de nos jours est en boîte.



La place des enfants

« Traditionnellement, dès le bas âge, les enfants (garçons et filles) sont éduqués en fonction du rôle qu’ils vont jouer dans la société. À 5 ans déjà, ils doivent aider leurs parents. Le garçon doit apprendre à allumer le feu dans la cour le soir et la fille, nettoyer la cuisine et laver les tasses du repas. À l'âge de 7 ans, on leur apprend à devenir des adultes, le garçon accompagne son père au champ pour labourer et apprendre à connaître la nature.



Quant à la fille, elle est aux côtés de sa mère à la cuisine et autres activités domestiques. Cependant, chaque soir au tour du feu, c'est le temps des conseils, on apprend les valeurs morales, homme ou une femme. Ce qui est une référence pour son milieu, l’on ne vole pas, et ne porte de faux témoignages sur son prochain.



Le respect de certains arbres et animaux est véhiculé. À 10 ans, le garçon ou la fille est envoyé à l'initiation. À cet âge, ils sont autorisés à se rendre aux cérémonies de funérailles, une occasion pour mieux connaître les autres membres de la famille », a-t-il répondu.



Sur la question relative au mariage

« À 20 ans, les parents de la fille comme garçon cherchent à trouver un homme responsable pour leur fille et vice-versa. À l'âge de 18 à 20 ans, les enfants issus d'une famille noble se marient. Pour ceux de famille pauvre, c'est à partir de 25 ans. Malgré qu'il soit marié, le garçon doit continuer à travailler dans le champ de son père.



C'est à la deuxième année de mariage que ce dernier aura son propre champ. Et à la troisième année, il va construire sa propre maison, mais pas loin de la cour famille », a-t-il éclairé. Malheureusement, de nos jours, cette éducation traditionnelle est en voie de disparition. Les parents doivent songer à léguer un avenir meilleur à leur enfant.