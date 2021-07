Tchad : sortie de la première promotion de l’ENASTIC à Sarh

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme Lydie Béassoumda, a présidé ce matin, dans les locaux l’ex Ecole Nationale des Télécommunications, actuelle ENASTIC, une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la 1ère promotion du cycle de Diplômes de Techniciens Supérieurs (DTS), de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC). Cette école, il faut le rappeler, a pour mission de développer la recherche scientifique et technologique, ainsi que la valorisation des résultats et la diffusion de la culture et de l’information scientifique.



Après le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Anadif Abakar Alkhalil, le directeur général de l’ENASTIC, Dr Haggar Bachar Salim a, à l’endroit des lauréats, précisé que le DTS en informatique et en Télécom qu’ils viennent d’achever, visent à former des spécialistes en développement des applications informatiques et des spécialistes en télécommunication. Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, et de l’Innovation, Mme Lydie Béassoumda, l’éducation, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, revêt une importance capitale pour toute nation soucieuse de faire évoluer son environnement économique et son développement socio-culturel.

Et Mme Lydie Béassoumda de renchérir que la cause de l’éducation et de la promotion des technologies de la communication est l’une des voies les plus crédibles, dans les conditions qui sont celles des Tchadiens, pour réaliser de grands défis liés au développement, à la consolidation de la paix, au renforcement et à la valorisation de nos diversités culturelles.



Présent à la cérémonie, le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, a souligné que l’ENASTIC, depuis sa création, ne cesse de prendre ses marques. Pour lui, cette évolution traduit à suffisance le progrès réalisé pour l’encadrement et la formation des futurs cadres du pays. Les mots de remerciement des lauréats et la remise des diplômes ont mis terme à la cérémonie. Il faut signaler que ce sont 38 lauréats, dont 21 en filière informatique et 17 en filière télécom qui ont reçu leurs parchemins.