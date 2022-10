Tchad : "sortir pour des manifestations n'est pas permis dans la charia", estime le grand mufti

Le grand mufti de la République du Tchad, cheikh Ahmed Al-Nour Muhammad Al-Helou, réagit aux évènements du 20 octobre 2022 à N'Djamena et en province.



"Sortir pour des manifestations, dans nos règles de la charia auxquelles nous croyons, n'est pas permis", affirme cheikh Ahmed Al-Nour Muhammad Al-Helou.



"C'est la position de la charia parce que sortir pour des manifestations amène des résultats qui conduisent au schisme et à la désunion, et certaines personnes y meurent", ajoute le grand mufti du Tchad.