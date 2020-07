Tchad : stock de biscuits à haute valeur énergétique, la réaction de Saleh Kebzabo

Au Tchad, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations-Unies et les États-Unis se sont accordés pour mettre en place un stock de contingence de 50 tonnes de biscuits à haute valeur énergétique. Une première cargaison de cinq tonnes de biscuits à haute valeur énergétique, provenant de l’entrepôt de fournitures humanitaires des Nations Unies à Dubaï, a été réceptionné vendredi au magasin de l’ONASA à Chagoua. La cargaison est arrivée à l’aéroport de N’Djamena le 12 juillet dernier.



La réception de la cargaison suscite des réactions, notamment de Saleh Kebzabo, le leader du parti UNDR. "‪Les Etats-Unis offrent une cargaison de biscuits pour nourrir les Tchadiens. Quelle triste image qui traduit le comble de la pauvreté et de la misère du peuple tchadien! Pire, bientôt on retrouvera ces produits au marché au lieu d’être distribués aux nécessiteux", a réagi vendredi le député.



"Un pays de 38 millions d’hectares de terres arables, des millions de bras valides et une pluviométrie abondante, mais dont les habitants sont réduits à la mendicité internationale pour survivre", a-t-il dénoncé.



"Voilà les conséquences quand les tracteurs destinés aux paysans sont revendus par les commerçants au Soudan, quand les financements publics sont détournés et les agriculteurs traités comme des citoyens de seconde classe", a ajouté le député.



"Non, nous ne sommes pas pauvres pour attendre la charité internationale. C’est ce gouvernement qui nous appauvrit et nous humilie aux yeux des gouvernements du monde", a conclu Saleh Kebzabo.



Une incapacité à assurer l'autosuffisance alimentaire



Pour sa part, le président du parti Union Sacrée pour la République, François Djékombé, s'est interrogé sur l'incapacité du gouvernement à assurer l'autosuffisance alimentaire : "Faut-il reprocher quelque chose aux Américains ou railler leurs biscuits ou bien faut-il s'en prendre à notre propre gouvernement qui, en 60 ans d'indépendance dont la moitié assurée par le pouvoir actuel, n'arrive pas à nous assurer une autosuffisance alimentaire ?"



Il a ajouté que "tous les grands projets, PNSA avec des fermes inaugurées à gauche et droite sont tombés à l'eau. Si on doit exiger que les partenaires ne nous donnent pas de vivres, mais investissent chez nous pour que nous produisions nous-mêmes, ces corrompus vont encore détourner toute l'aide matérielle ou financière. Alors, c'est quoi la solution, me diriez-vous ? La réponse, balayer ce régime corrompu."



"Les 50 tonnes couvriront les besoins de 170 000 personnes"



Selon le PAM, "les biscuits à haute valeur énergétique sont fortifiés en micronutriments et contribuent notamment à préserver l’état nutritionnel dans les premiers jours d’une urgence, avant qu’un panier alimentaire complet puisse être fourni. Les 50 tonnes couvriront les besoins de 170 000 personnes."