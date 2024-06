Tchad : suite à l’explosion au magasin de munitions, le PM rencontre les partenaires

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina a fait à son cabinet, une communication aux partenaires techniques et financiers du Tchad.



Au cours de cette communication, il a appelé à une solidarité en vue de l’assistance aux victimes des incendies du 18 juin courant.



En présence de quelques membres du gouvernement et de ses plus proches collaborateurs, le Premier ministre a exprimé l’impérieuse nécessité de répondre urgemment et efficacement aux souffrances des compatriotes touchés par ces explosions.



Enfin, il a précisé que face à ce drame, une assistance financière, psycho-sociale, sanitaire, alimentaire et l’impérieuse nécessité de reconstruction, sont inscrites parmi les actions urgentes du gouvernement qu'il dirige.