Tchad : suite à la suspension partielle d’indemnités, préavis de grève du personnel contractuel de l’ONPTA

Le personnel contractuel de l’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts (ONPTA) a tenu une conférence de presse le 10 juillet 2024 à la Bourse du Travail. Cette rencontre fait suite à la décision du ministre du Développement touristique de suspendre 60 % des indemnités du personnel.



Dans une note, le ministre du Développement touristique suspend des indemnités du personnel contractuel, à une hauteur de 60%, la suspension de la convention des entreprises signé entre les représentants des personnels d’inspections de travail et la direction générale, ainsi que les indemnités décrétées des directeurs techniques et des directeurs généraux. Elles seront réduites à une hauteur de 500 000 Fcfa.



Face à cette situation, l’ONPTA, en guise de réponse, a tenu une assemblée générale avec tous ces personnels. « Les indemnités dont profitaient les personnels de l’ONPTA sont les résultats de la déclaration du chef de l’État du 31 décembre 2019, suite à la suspension des salaires survenue à l’époque des 16 mesures. Ceci est la restitution au personnel de l’État, » a déclaré Abakar Ahmat Nokour, le délégué du personnel.



Cependant, une convention a été signée entre la direction générale, les représentants du personnel et l’inspection du travail. Cette convention prévoit la prise en charge des couvertures médicales, des formations, etc.



« Nous, personnel de l’Office demandons le retrait immédiat et sans délai de cette note du ministre qui suspend la convention et les avantages du personnel, dans un délai de six jours. Sinon, le personnel entrera en grève de trois jours. Si cela persiste, cela se suivra par une grève sèche », a annoncé le porte-parole.