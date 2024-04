Tchad : supervision de la Prise en charge du paludisme à domicile PECADOM

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a joué un rôle essentiel en recrutant 1326 Agents de Santé Communautaire. Ces agents ont été sélectionnés par la communauté et les autorités sanitaires provinciales. Leur mission est d’assurer le diagnostic et le traitement du paludisme simple directement au sein des ménages.



Cette initiative a été rendue possible grâce à l’appui du Fonds mondial. Ce partenariat a permis de renforcer la lutte contre le paludisme au Tchad, en facilitant l’accès aux soins et en renforçant les capacités locales pour faire face à cette maladie. Le Tchad salue l’engagement continu du Fonds mondial et de ses partenaires dans la construction de systèmes de santé résilients et pérennes.