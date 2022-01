Tchad : surpris en train de voler un vélo devant un cabaret, il est passé à tabac

Fait divers. Il est 11h30 ce 1er janvier lorsqu'un jeune âgé d'une vingtaine d'années fait son entrée dans un cabaret à proximité de l'hôtel Relax au quartier Habena à N'Djamena. Il observe autour de lui et constate que personne ne le remarque. Il sort et en profite pour piquer doucement un vélo.



En voulant monter dessus et s'en aller, des personnes l'interpellent en lui demandant si le vélo lui appartient. Il répond par l'affirmative. Le vrai propriétaire est aussitôt appelé. Il sort et surprend le voleur. Alertés, les autres client du cabaret sortent en masse et se mettent à frapper le voleur.



Violemment molesté, le voleur est fouillé. Dans ses poches, les clients du cabaret trouvent la carte grise d'une moto. Abandonné au sol, le visage tuméfié, le voleur a pris la poudre d'escampette.