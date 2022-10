Tchad : suspension des administrateurs qui ont "failli à leurs missions" après des violences (PCMT)

"Aux familles et proches de ces nouvelles victimes de la violence intercommunautaire, je présente mes sincères condoléances", affirme le président de la transition.



À Kyabé, le dispositif sécuritaire a été renforcé pour faire face à la situation, instaurer l'ordre et poursuivre ceux qui sont à l'origine de cette effusion de sang.



À Mangalmé, le ministre de la justice et le ministre intérimaire de la sécurité ont été dépêchés pour apporter sur place tout ce qui est nécessaire au retour rapide de la sérénité et à la poursuite des criminels.



Dans les deux provinces, le Gouvernement a été instruit de suspendre les administrateurs civils, militaires et coutumiers qui ont failli à leurs missions respectives, informe Mahamat Idriss Deby.