Tchad : suspension des audiences, le ministre de la Justice rectifie la note circulaire

Le ministre de la Justice Djimet Arabi a signé lundi une note circulaire rectificative relative à la suspension de toutes les audiences publiques tant civiles, correctionnelles, commerciales que sociales. Cette décision ne concerne finalement plus que, au lieu de l'ensemble du territoire national. Elle demeure en vigueur à compter de ce lundiCette décision est justifiée par la détérioration de la situation sanitaire liée au Covid-19.Seules les audiences de référé peuvent être tenues dans le respect strict des mesures barrières.La reprise des audiences est subordonnée à l'amélioration de la situation sanitaire du pays, précise le ministre.Ce lundi, le président de l'Union des jeunes avocats du Tchad (UNAT), Maître Mbailassem Laoumbatnan Franklin, a exprimé sa désapprobation de la note circulaire initiale. Il a estimé que "sans tenir compte des détenus", la mesure "parait marginale étant donné que ces derniers ont droit à être situés sur leur sort dans un délai raisonnable et non croupir derrière les barreaux".