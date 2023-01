Tchad : suspension des créations de centres de santé et hôpitaux district

Cette décision a été prise suite à une observation de nombreux dossiers de demande de création enregistrés quotidiennement au sein du Ministère sans autorisation préalable et la non-observation des critères de création des établissements sanitaires.



En effet, ces pratiques ont entraîné la désorganisation de la pyramide sanitaire et une offre de soins de santé de mauvaise qualité. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention souligne également que seul le Ministère est habilité à délivrer une autorisation de création des structures sanitaires.



De plus, la délivrance des autorisations provisoires d'ouverture des centres de santé et hôpitaux de district par les autorités locales est interdite. La dénomination "centre de santé communautaire" ne figure pas non plus dans les documents de politique nationale santé.



Le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention a insisté sur le respect strict des termes de la note circulaire et a demandé une large diffusion de celle-ci auprès des autorités administratives, traditionnelles et communautés locales.