Tchad : symposium annuel de suivi du plan d'action quinquennal de la politique nationale genre

Le Public Interest Low Center (PILC), en collaboration avec LEAD-TCHAD, a organisé ce mardi 14 novembre, au centre épiscopal de Ndjamena, le symposium annuel de suivi du plan d'action quinquennal de la politique nationale genre.



Cette activité, qui a réuni des représentants des ministères, des organisations de la société civile, des institutions de recherche et des universités, a permis d'échanger sur les avancées et les défis du plan d'action quinquennal de la politique nationale genre.



Le symposium a pour but de collaborer avec le ministère de Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, à travers son organe OPEG, afin de les appuyer dans la collecte des données qui permettront d'évaluer le plan d'action quinquennal de la politique nationale genre.



Il permettra aussi de suivre la mise en œuvre de la politique nationale genre, dans les différentes provinces et d'identifier les actions menées, les défis et les opportunités.



Pour la coordonnatrice de LEAD-TCHAD, Benoudji Colette, ce symposium constitue l'aboutissement d'un travail collectif et considérable, mené en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et l’OPEG, pour rendre visible les actions de promotion de l’équité et l’égalité entre les femmes et les hommes, menées dans les domaines et secteurs concernés par la PNG.



La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans un processus visant à suivre l’exécution des activités mis en œuvre par les différentes parties prenantes au plan d’action du PNG et évaluer les progrès attendus. « Pour y arriver, nous comptons sur votre collaboration », a-t-elle ajouté.



Dans son discours d'ouverture, la ministre d'Etat, ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh a rappelé que les droits de toutes les femmes et filles sont inaliénables, intégraux et indissociables des droits universels de la personne humaine.



« L'égale et la pleine participation des femmes à la vie civile, culturelle, économique, politique et sociale et l'élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard demeurent prioritaires pour le Gouvernement du Tchad », a-t-elle soutenu. Ce symposium de deux jours a rassemblé 150 participants dont 40 venus des différentes provinces du pays.