Tchad : symposium sur l'infectiologie et le cancer à l'ère de la transition épidémiologique au CHU La Renaissance

Le cancer est une maladie causée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de manière excessive. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur, migrant ensuite par les vaisseaux sanguins et lymphatiques pour aller former une autre tumeur.



Le Président du Comité d'Organisation, Mahamat Ahmat Bolti, a expliqué que le choix de ce thème n'était pas anodin, et qu'il permettra aux professionnels de la santé, aux étudiants et aux patients atteints de cancer, de mettre à jour leurs connaissances sur la question.



Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Mahamat Hamid Ahmat, a quant à lui souligné que le cancer est un véritable problème de santé publique, tant pour les pays en voie de développement que pour les pays développés. Il a précisé que, bien que le cancer ne soit pas une fatalité, il existe des moyens pour y faire face, mais que la meilleure approche reste la prévention et le dépistage précoce.



Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère a également expliqué que le lien entre le cancer et l'infectiologie est bien établi, car 15% des cancers ont une origine infectieuse. C'est pourquoi ce symposium met en lumière le lien entre ces deux domaines.



En 2020, les cancers les plus fréquents en termes de nombre de cas recensés étaient le cancer du sein (2,26 millions), le cancer du poumon (2,21 millions) et le cancer colorectal (1,93 millions). Les cancers les plus meurtriers étaient le cancer du poumon (1,80 million de décès), le cancer colorectal (916 000 décès) et le cancer du foie (830 000 décès).



Pour réduire le risque de cancer, il est recommandé notamment de manger sainement, de faire plus de sport, d'arrêter de fumer, de réduire la consommation d'alcool, de se protéger du soleil et des solariums, d'éviter les produits chimiques et polluants, et de se faire vacciner.