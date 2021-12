Tchad : taux d'allaitement maternel exclusif des provinces en dessous de la moyenne

Les activités de la journée mondiale de l'allaitement maternel ont été lancées ce 27 décembre 2021 à Bol, pour le compte du pool du Lac qui regroupe quatre provinces, à savoir le Barh El Ghazal, le Hadjer Lamis, le Kanem et le Lac. C'est le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, qui a lancé les activités.



C'est autour du thème, « protéger l'allaitement : une responsabilité partagée », que les activités de la semaine mondiale de l'allaitement maternel ont été lancées. Cette journée est dédiée à la promotion de la pratique de l'allaitement maternelle. Pour le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr Lakmé Bademana Michelot, la célébration de cette semaine revêt un caractère particulier, car les quatre provinces à savoir, le Barh el Ghazal, le Hadjer Lamis, le Kanem et le Lac, sont engagés à faire la promotion de l'allaitement maternel dans leurs provinces, avec l'implication de la communauté pour donner un bon départ aux enfants.



En dépit des progrès enregistrés, le taux d'allaitement maternel exclusif est de 11,4%, selon la dernière enquête nutritionnelle Smart 2021, loin derrière la moyenne mondiale qui est de 41% selon l'OMS. Bien que le gouvernement ait pris toutes les mesures pour renforcer le cadre législatif visant à promouvoir et la protection de l'allaitement maternel, force est de constater que les pratiques au niveau communautaire demeurent un défi qui freine la pratique de l'allaitement maternel au sein, déclare le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum.



Il invite les leaders communautaires à renforcer la mobilisation et le soutien à l'allaitement maternel au sein, et de susciter au-delà de cette semaine, la nécessité de porter la promotion de la pratique de l'allaitement maternel au sein dans toutes les activités. La séance de jeux de questions-réponses, et la remise des cadeaux aux heureuses gagnantes, ont mis un terme à la cérémonie.