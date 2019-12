TCHAD Tchad : ".td", l'identité numérique nationale est une réalité

Le ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Dr. Idriss Saleh Bachar a lancé mardi à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, le forum national "DNS" axé sur les noms de domaine en ".td".



Cette initiative de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication du Tchad (ADETIC) a pour but de promouvoir l'identité tchadienne sur le plan numérique.



"Le Tchad faisant partie des premiers pays africains ayant connu l’internet, aspire à devenir un HUB des TIC en Afrique. C’est ce qui ressort de la déclaration d'Idriss Déby Itno, président de la République, lors de l’ouverture du salon International des TIC (SITIC) en 2014", a indiqué Dr. Idriss Saleh Bachar.



Selon le ministre, "le gouvernement du Tchad œuvre, autant que faire se peut au développement de l’internet et du numérique afin d’implémenter la vision du chef de l’Etat. Les TIC doivent accélérer la croissance et la réduction de la pauvreté à travers la promotion de l’innovation, de la production de biens et de services, la création de contenus et d’applications adaptés, à travers l’utilisation optimale des TIC dans tous les secteurs prioritaires."



La traduction en action de cette volonté affichée des plus hautes autorités du pays a eu un impact sur l'utilisation de l’Internet au Tchad. L'accès à internet a connu un essor exponentiel ces dernières années avec un taux d’accroissement de 54% du chiffre d’affaire, un taux d’accès de 17% en décembre 2019, et la capacité totale de bande passante du Tchad passant de 4 Go en 2018 a 7 Go en fin 2019.



"Cet élan manifeste quotidiennement son impact dans les habitudes de la société tchadienne et surtout dans les milieux professionnels", a estimé Dr. Idriss Saleh Bachar.



485 utilisateurs de noms de domaine ".td"



Le Tchad compte aujourd'hui 485 utilisateurs du nom de domaine ".td" avec cinq registrars. "Ce qui est encore timide pour notre pays", reconnait le ministre Dr. Idriss Saleh Bachar.



L'ADETIC ambitionne vulgariser ce service en mettant à chaque structure nécessiteuse un nom de domaine intégral via les bureaux d’enregistrement. "Convaincu et rassuré de l’apport de l’économie numérique et vu la volonté du gouvernement à utiliser ce secteur comme vecteur de développement et de réduction de la pauvreté dans notre pays, tous les efforts doivent se conjuguer pour une plus grande ardeur afin d’atteindre les objectifs escomptés à terme", a souligné Dr. Idriss Saleh Bachar.



Le ministre a lancé un appel à toutes les couches de la société tchadienne pour plus de dynamisme et d’adhésion à la vision du gouvernement, pour un impact conséquent de l’apport du numérique dans notre économie. "Nous ne ménagerons aucun effort pour poursuivre notre élan à donner un rayonnement au numérique et en faire une réelle révolution de l’ère au Tchad. Nous demeurons au service de tous, pour la satisfaction de tous. C’est ainsi que notre rêve pourra connaitre un début de réalisation", a assuré le ministre.



Le forum DNS prendra fin ce mercredi 18 décembre à N'Djamena.





