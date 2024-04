Tchad : température en hausse de 1°C à 2°C ce 1er mai 2024

Selon le résumé du temps sur le Tchad, pour la journée du 30 avril 2024, l’atmosphère a été perturbée par une brume de poussière dans le Borkou (Bodélé), le Kanem et aussi de la poussière locale à N’Djamena.



Cependant, des nuages cumuliformes ont été observés dans le Moyen-Chari, les deux Logone, le Mayo-Kebbi-Ouest, le Salamat et la Tandjilé. Ailleurs, le temps est resté stable avec un bon ensoleillement.



Dans l’après-midi jusqu’au petit matin, des manifestations à caractères pluvio-orageuses seraient probablement observées dans ces localités précitées et le Centre, notamment la région de N’Djamena. Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé entre le 11ème et 12ème degré de latitude Nord suivant l’axe Moulkou_ Mongo_Goz-Amer.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de directions Nord-Est au Nord et au Centre du pays, avec des vitesses moyennes de 24 km/h au Nord, 22 km/h au Centre et de 12 km/h au Sud du pays.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit jusqu’au petit matin du 1er mai 2024, la poussière persistera toujours dans le Borkou, le Kanem et localement la ville de N’Djamena. La température sera ressentie avec une forte chaleur sur l’ensemble du territoire national. Le Front-Intertropical (FIT) oscillera autour de 10ème degré de latitude Nord suivant l’axe Bongor_Bousso_Kyabé.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de direction Nord-Est au Nord et au Centre du pays avec des vitesses moyennes de 24 km/h au Nord, 20 km/h au Centre et de faibles vitesses au Sud du pays. Les températures maximales prévues à 15 :00TU (16 :00 heure locale) pour la journée du 1er mai 2024 seront en hausse de 1°C à 2°C, par rapport qu’à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays.



Ainsi, les villes les plus chaudes seront N'Djamena, Bol, Moussoro et Massakory avec un pic de 45°C. Enfin, il fera 37°C à Amdjarass à 15 :00TU (16 :00 heure locale), selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne publiée par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM).