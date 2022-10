TCHAD

Tchad : temps fort de la clôture des travaux du Dialogue national

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Octobre 2022

VIDÉO. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont pris fin ce 5 octobre au Palais des arts et de la culture, après 1 mois et demi d’assises. Le président du Présidium, Gali Nghoté Gatta, a convié les participants à la cérémonie de clôture qui aura lieu ce samedi 8 octobre.