Tchad : tensions au sein du parti ARD, Abdoulaye Mbodou Mbami donne des précisions

Le président national de l'Action pour la République, la démocratie (ARD), Abdoulaye Mbodou Mbami, s'est expliqué samedi sur l'ordonnance de la Cour suprême du 3 novembre 2020 qui suspend les effets des résolutions issues du 3ème congrès du parti.



"Nous avons pris acte de la décision de la Cour suprême. Conformément à cette ordonnance qui nous ramène à la case départ, le bureau exécutif en place, présidé par Abdoulaye Mbodou Mbami, ainsi que les membres du Bureau politique national, prendront toutes les dispositions nécessaires, conformément à la décision de la Cour suprême, en vue de la réorganisation du 3ème Congrès des que possible et en fonction de l'agenda et des moyens du Bureau exécutif national", explique le président national qui confirme avoir été notifié de l'ordonnance.



Il rapproche à Alixe Naimbaye d'avoir tenu une assemblée générale à Moundou au cours de laquelle elle a été désignée présidente. Il estime que c'est "un comportement contraire aux textes du parti et à la décision de la Cour suprême".



Selon Abdoulaye Mbodou Mbami, "la décision de la Cour suprême n'a fait que simplement suspendre les effets du 3ème Congrès et par conséquent, le seul bureau compétent est le Bureau exécutif en place avant la tenue du 3ème congrès". Il demande à deux contestataires du Bureau exécutif de "regagner la légalité", ajoutant que l'ordonnance de la Cour suprême "s'impose à tous".



Citant des dispositions des textes du parti, Abdoulaye Mbodou Mbami affirme que "Alixe Naimbaye qui n'est ni membre du bureau exécutif, ni membre du bureau politique national, n'a pas qualité pour prétendre au poste de présidente de l'ARD ou encore pour convoquer une assemblée générale qui est une pure invention, car la notion d'assemblée générale n'existe pas dans nos textes".