Tchad : tensions lors d'un match, les forces de sécurité évitent le pire à un arbitre et des joueurs

Le match retour de la compétition zonale qui s'est joué entre l’équipe de Batha et celle du Guéra, s’est mal achevé mal ce dimanche 30 août à Mongo.



A l’issu du match qui a opposé l’équipe Elect Sport du Batha et As Mirim du Guéra dans le cadre de la compétition zonale et nationale prévue sur l’ensemble du territoire, et malgré le score final (1-0) contre l’équipe de Batha, à la fin du match, quelques joueurs et dirigeants de l’équipe de Batha -mécontents de la manière dont l’arbitre a dirigé le match- se sont livrés contre ce dernier à des injures et bastonnade.



La scène s’est produite au stade Idriss Miskine, au moment où le secrétaire général de la province du Guéra voulait quitter le stade avec son cortège.



« Zoub abouk », « ma takhaf min Allah », « « niloumou maak », tels sont les propos injurieux qui sont sortis de la bouche de certains joueurs. Il a fallu l’intervention rapide des forces de sécurité pour décanter la situation.



Ainsi, les trois arbitres ainsi que leurs assistants venus pour diriger la compétition zonale ont été escortés dans la voiture de la gendarmerie nationale pour assurer et garantir leur sécurité.



La police a également escortée les joueurs et dirigeants de l’équipe d’Ati jusqu'à leur lieu d’hébergement pour éviter un éventuel problème.



L’on s’interroge si avec de telles pratiques l’on parlera du développement des sports dans le pays de Toumaï.