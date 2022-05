Tchad : tentative d’assasinat d’un chef d’entreprise, Maître Djastangar annonce une plainte

L’avocat de MG Groupe, Me Djastangar Aristide Abdoulaye, a animé ce 21 mai un point de presse relatif à la tentative d’assassinat de Mahamat Galmaye, directeur général de MG groupe. Il annonce le dépôt d’une plainte contre X afin que les auteurs soient recherchés et traduits devant la justice.



En date du 19 mai 2022, une tentative d’assassinat a eu lieu sur la personne de Mahamat Galmaye, dans l’enceinte de la direction générale de sa société sis au quartier chagoua dans le 7ème arrondissement de N’Djaména, a expliqué Me Djastangar Aristide Abdoulaye, avocat du MG Groupe.



Détails à suivre.