Tchad : tentative d'évasion de la maison d'arrêt d'Abéché, la surpopulation carcérale en cause

La tentative d'évasion est liée à la surpopulation carcérale et aux conditions de détention. La maison d'arrêt, située en ville, a été construite en 1957 pour 150 détenus. Elle en compte aujourd'hui plus de 500.



Selon le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché, Hassan Djamous Hachim, "la première raison est la surpopulation carcérale. La maison d'arrêt d'Abéché reçoit des détenus venus d'ailleurs. La deuxième cause est technique. Les détenus parlent d'une lenteur judiciaire alors qu'il n'y a pas une lenteur".



Il ajoute que les dispositions sont prises pour faire face à ce genre d'évènements, avec la présence de la Garde nationale et nomade du Tchad.



"La position géographique de la maison d'arrêt pose déjà problème. Il faudrait que les plus hautes autorités trouvent une solution : délocaliser cette maison d'arrêt qui se trouve au centre même de la ville d'Abéché, et éviter que ce genre de situation ne se reproduise", préconise le procureur de la République qui précise que la situation a été maitrisée rapidement.



Le procureur assure que les détenus bénéficient de leurs droits. Il appelle la population à être prudente, et à ne pas s'amasser autour de la maison d'arrêt lorsqu'il y a une mutinerie. "Pour contrer cette tentative de mutinerie, il y aura des tirs de sommation. Pour éviter que ces tirs de sommation ne fassent des victimes, il faut que la population se mette à l'abri", dit-il.



Les détenus qui ont tenté de s'évader s'exposent à des poursuites judiciaires.