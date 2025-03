Tchad : tenue de la session budgétaire de la mairie de Moundou

La première session budgétaire de la mairie de Moundou, initialement prévue le 20 mars dernier, s'est finalement tenue, le 24 mars 2025.



Lors de cette session, sur un total de 18 conseillers, 10 étaient présents. Les discussions ont porté sur les différents aspects du budget proposé pour l'année à venir, ainsi que sur les priorités de développement pour la commune. Trois points importants figuraient à l'ordre du jour de cette réunion.



Il s'agissait de : la mise en place des commissions stratégiques ; l'état des lieux de la situation financière et organisationnelle de la commune ; la création d'un comité chargé de la relecture du programme de travail et du budget annuel.



Le consensus a été atteint concernant la création de plusieurs commissions stratégiques. Ces commissions mises en place sont les suivantes :

• Commission administrative et ressources humaines

• Commission finances et budget

• Commission santé, hygiène et assainissement

• Commission éducation, culture, jeunesse et sport • Commission environnement, pêche et eau.



La décision a été prise par les conseillers sur l’audit organisationnel et financier. Cette décision, qui s'étend du 2 novembre 2023 au 27 février 2025, vise à optimiser la gestion financière de la commune.



Un comité a été constitué pour procéder à la relecture du plan de travail, ainsi que du budget proposé par les services techniques de la mairie. Il ressort en divers, une feuille de route pour permettre à la commission de poursuivre les travaux.