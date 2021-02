Tchad : tête-à-tête entre les présidents Idriss Deby et Umaro Sissoco Embalo

N'Djamena - Le chef de l'État Idriss Deby a échangé lundi avec son homologue de Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, dans le cadre d'une visite d’amitié et de travail entreprise depuis hier au Tchad.



Les deux parties ont convenu de la nécessité de créer un cadre de coopération sécuritaire et de défense en vue d’échange d’expériences, de formation et de renseignements.



Dans un proche avenir, un accord-cadre de coopération sera signé, tandis qu'une commission mixte de coopération entre les deux pays sera mise sur pied.



Selon le président bissau-guinéen, les relations entre son pays et le Tchad démarrent sur des bases solides.