Tchad : tirs de gaz lacrymogènes près du siège des Transformateurs

N'Djamena - Les forces du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) ont tiré des gaz lacrymogènes ce jeudi près du siège des Transformateurs, dans le 7ème arrondissement, où sont réunis des militants.



"Les forces du GMIP sont en face du siège des Transformateurs. Ils ont lancé des gaz en direction des militants, après avoir attaché des kadamouls. Le gaz s'est propagé dans tout le quartier", explique un témoin.



Deux tirs à balles réelles ont également été entendus, rapportent des témoins.



La situation est tendue dans le quartier et la circulation est bloquée. Les policiers sont sur les dents et ont chargé leurs armes.



Mardi, le président des Transformateurs Succes Masra a appelé ses militants à adopter un comportement responsable et citoyen avec les policiers. Dès le lendemain, des militants ont distribué des palettes d'eau et des jus aux policiers en faction devant le siège des Transformateurs.



Le siège des Transformateurs et ceux des partis UNDR et PLD sont sous surveillance policière depuis plusieurs jours à N'Djamena.