Tchad : titre de maréchal, la résolution est illégale selon Saleh Kebzabo

Le député et président de groupe parlementaire, Saleh Kebzabo, a pris part lundi à la Présidence, à une cérémonie de restitution au chef de l’État des deux résolutions adoptées vendredi à l’Assemblée nationale.



Dans un communiqué, il a expliqué qu’il s’agit d’une « cérémonie insolite » à laquelle il a pris part « sur invitation du président de l’Assemblée nationale. »



« Grande fut ma surprise, dans la salle, de constater une mise en scène théâtrale », a expliqué Kebzabo.



Selon lui, « la résolution accordant au président Idriss Déby le titre de maréchal est illégale, nulle et de nul effet, car elle a gravement enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. »



Il dit maintenir que le titre accordé au chef de l’État est « inique, anachronique et politiquement inopportun. »



Le député estime que le titre « ouvre la voie à une perpétuation au pouvoir et ne saurait être soutenu. »



« Cette cérémonie organisée en catimini prouve bien que ses auteurs persistent dans le faux et ont encore commis un forfait, en la dévoilant séance tenante. Je n’y aurais évidemment pas pris part si j’en avait été au préalable informé ou si je l’avais soupçonné », a précisé le leader du parti UNDR.