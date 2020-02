Tchad : titres sécurisés, "tout va rentrer dans l'ordre", assure l'ANATS

Le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), Fooyahta Moundai, a visité lundi à N'Djamena plusieurs centres d'accueil dédiés au traitement et à l'édition des différents titres sécurisés.



Il s'est rendu dans les centres du 7ème et 10ème arrondissement, ainsi que celui du Gouvernorat.



"Il est tout à fait normal que nous passions évaluer si tout est bien fonctionnel. Heureusement je constate que tout fonctionne, même s'il y a quelques difficultés. La population a fait part de ces difficultés déjà. Je suis venu pour dire à la population que tout va rentrer dans l'ordre", a déclaré le directeur de l'ANATS.



Cette visite intervient une vingtaine de jours après le lancement du système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés (SIGPTS).



S'agissant de la lenteur évoquée par les usagers dans le déroulement des opérations de recensement et d'édition des titres, Fooyahta Moundai a indiqué que des mesures seront prises dans les jours à venir, notamment le renforcement des équipes avec un travail "jusqu'à tard dans la nuit".



L'ANATS prend également au sérieux les informations faisant état de la vente de fiches d'identification. "Nous allons prendre des mesures pour que les fiches soient distribuées de la façon la plus convenable possible, notamment en les plaçant directement aux guichets des banques", a précisé Fooyahta Moundai.



"Le citoyen qui part payer le frais afférent à l'établissement du titre qu'il demande, on lui donne la fiche de demande du titre sur place. Ça évitera qu'on nous dise encore que les fiches sont vendues", a ajouté le directeur de l'ANATS.