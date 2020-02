Tchad : tournée provinciale du khalife général de la confrérie Tidjania

Le 12ème khalife général de la confrérie Tidjania, cheikh Sini Ali Bel-Arabi, et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheik Mahamat Khatir Issa, sont arrivés dimanche soir à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, à bord d'un avion spécial.



La délégation a été accueilli par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, en présence notamment du sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, de responsables administratifs, traditionnels et des leaders religieux.



Cheikh Sini Ali Bel-Arabi s'est précédemment rendu à Am Timan, chef-lieu de la province du Salamat, dans le cadre de sa tournée provinciale. Il a été accueilli sur la piste de l'aéroport par le gouverneur de la province du Salamat et des milliers de citoyens.



Le 18 février dernier, le khalife a été reçu à la Présidence par le chef de l'Etat Idriss Déby.



Cheikh Sini Ali Bel-Arabi est au Tchad jusqu'au 3 mars prochain.