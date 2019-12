Tchad : "tous les crimes économiques seront punis", "personne ne sera épargné" (Idriss Déby)

Le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé mardi, dans son message adressé à la Nation, que "la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et la prévarication va s’intensifier, et personne ne sera épargné".



Selon lui, "il n’y a pas une catégorie de citoyens privilégiés qui échappent à la loi et une autre plus vulnérable, exposée aux sanctions."



"Tous les crimes économiques seront punis sans ménagement. La rigueur de la loi s’appliquera dans toute sa plénitude et de façon indistincte à l’égard de tous ceux qui défient l’État en s’enrichissant sur le dos du contribuable tchadien", a indiqué le chef de l'Etat qui a précisé que "la corruption sous toutes ses formes n’a pas droit de cité au Tchad."



"L’égalité devant la loi et la justice sociale serviront toujours de boussole à l’action publique dans tous les domaines", a-t-il ajouté, appelant au travail et à la gouvernance responsable pour "gagner les défis de l'émergence."



Déby a invité les tchadiens "à l’amour du travail et au respect de la chose publique qui sont l’expression la plus achevée du patriotisme."