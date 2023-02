Tchad : tragédie à Mbodou Setchiri, un homme égorge sa femme

Selon des témoins, un homme aurait égorgé sa femme, Halimé Abakar, suite à une mésentente entre les deux.



Les témoins affirment que la mésentente aurait commencé lorsqu'un mariage a été organisé dans une ville environnante. Le soir, le mari, M.A., aurait demandé à sa femme de repartir ensemble en pousse-pousse, mais celle-ci a refusé et est rentrée à la maison en moto. Des tergiversations ont continué tout au long de la nuit, jusqu'à ce que le mari passe à l'acte en égorgeant sa femme.



Une source proche du couple déclare que les conjoints était ensemble depuis plus de 18 mois, mais qu'ils étaient souvent en conflit, car la victime ne supportait pas son mari. Cependant, cela ne justifie en aucun cas l'acte violent qui a été commis.



Le procureur de la République a confirmé à Alwihda Info que le présumé meurtrier a été arrêté et est actuellement en dépôt en attendant le procès. Malheureusement, des incidents similaires ont déjà été enregistrés dans la région, et les autorités doivent prendre des mesures pour éviter de tels tragédies à l'avenir.