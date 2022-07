Tchad : transfert de 25 détenus condamnés par le tribunal d'Am-Timan à Korotoro

Très préoccupé par le maintien de l'ordre, la sécurisation des personnes et leurs biens ainsi que la promotion du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a mis les bouchées doubles pour mettre un terme aux actions malsaines des bandits de grand chemin et quelques individus véreux.



25 détenus de la maison d'arrêt d'Am-Timan jugés par le Tribunal de grande instance de ladite ville pour faits graves, notamment détention illégale d'armes à feu, vol à main armée, coups et blessures, association des malfaiteurs, sont condamnés et transférés à la maison d'arrêt de haute sécurité de Korotoro pour y purger leurs peines.



Pour s'assurer de visu de l'effectivité du transfert de ces malfrats vers la prison fortement sécurisée de Korotoro, le Gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam s'est rendu sur les lieux pour officialiser le déplacement. Dans son intervention, il a souligné que parmi ces malfaiteurs, il y des coupeurs des route, des braqueurs, des trafiquants de drogues, etc.



Le procureur de la république près le Tribunal de grande instance d'Am-Timan, Mahamat Ahmat Moussa, a déclaré que le transfert de ces détenus vers la prison de haute sécurité de Korotoro permettra à la population de vaquer normalement à ses occupations. Il s'est félicité de la bonne collaboration des autorités administratives qui ont facilité l'opération.



Selon les autorités judiciaires, une deuxième vague sera transférée très prochainement.