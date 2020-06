Tchad : transport interurbain et mesures préventives, les précisions du ministère des Infrastructures

L'arrêté n° 022 signé le 26 juin 2020 par le ministre des Infrastructures et des Transports, Abderamane Mouctar Mahamat, apporte des modifications sur les mesures préventives dans les domaines des transports urbains et interurbain pendant la période de la pandémie du coronavirus.



La circulation des bus et minibus destinés au transport interurbain des personnes est autorisée pour un mois sur l’ensemble du territoire national.



La reprise de cette activité doit se faire dans le strict respect des mesures obligatoire ci-après :



a) Avant l’embarquement des passagers :

Le nettoyage des véhicules avec des désinfectants ;

Le lavage des mains au savon et l’utilisation de solution hydro-alcooliques ;

La prise de température à l’aide de thermo-flash.



b) Après l’entrée des passagers dans les véhicules :

La limitation du nombre de passagers, y compris le conducteur, à 50 personnes pour les bus de 65 à 70 places, 35 personnes pour les bus de 50 places, 20 personnes pour les bus de 25 à 30 places, 08 personnes pour le minibus de 12 places, 06 personnes pour les camionnettes de 10 places et 04 personnes pour les voitures de 5 places assises ;

La distanciation physique ;

Le port de masque.



c) Au départ comme à l’arrivée :

L’organisation de la fluidité des embarquements et débarquements exclusivement dans les terminaux de voyage afin d’éviter le regroupement de plus de 50 personnes dans les halls ou gares routières.



Le Ministre des Infrastructures et des Transports compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous les acteurs du transport routier, pour la mise en œuvre efficiente de ces mesures salutaires de lutte contre la propagation du coronavirus (COVID 19)