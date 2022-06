Tchad : trente pairs éducateurs formés pour stopper la propagation du VIH/Sida

Dans le souci de conseiller et outiller les jeunes pairs éducateurs, l'association Monde Avenir, a organisé une formation en vue d'inverser le taux de propagation du VIH/Sida.



Selon son président, Ali Mahamadia, l'objectif visé par l’association est de promouvoir la santé humaine, à travers les activités promotionnelles telles que la sensibilisation, la formation, l’éducation et la communication. Cela va à l'endroit de la province du Batha en général, et de la ville de Ati, en particulier, à cause de son taux élevé de contaminés, pour ainsi inverser la tendance.



Pour le point focal IST/VIH/Sida, Ali Mahamat Oumar, par ailleurs formateur, il a indiqué que les pairs éducateurs sont des agents de communication efficaces et crédibles, qui connaissent le public ciblé de l'intérieur, utilisent le langage approprié, ainsi que les gestes permettant à leurs semblables de se sentir à l'aise, lors des discussions sur la vie sexuelle.



Au terme de son intervention, il a expliqué les causes et les conséquences de la maladie.